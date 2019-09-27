“السيادي” ينهي زيارته لولاية جنوب دارفور ويغادرها ظهر اليوم

غادر مجلس السيادة برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ولاية جنوب دارفور ظهر اليوم (الجمعة) وقال اللواء ركن هاشم خالد محمود والي جنوب دارفور في تصريح لـ(سونا) بمطار نيالا الدولي في ختام الزيارة إن الاجتماعات مع المجلس السيادي خرجت ببشريات كبيرة للولاية وتمت زيادة حصة لولاية من السلع مثل الدقيق والوقود وتوقع الوالي انفراج الأزمة من الأسبوع القادم بتوفير الدقيق والوقود.

ولفت إلى أن إجراءات تقنين العربات البوكو حرام ستكتمل خلال أسبوعين ومن ثم قفل الحدود داعياً أصحاب المركبات إلى الاستعداد للتقنين والترخيص من الجمارك في الفترة المحددة وأشار اللواء هاشم إلى أن الحدود يتم فيها تهريب السلاح، البشر، المخدرات والسلع الغذائية الاستراتيجية.

وأكد ضرورة أن يتم دعم الأجهزة الشرطية والقوات المسلحة والاحتياطي المركزي بإمكانات كبيرة لتأمين الحدود، والعودة الطوعية، والتعدين، والموسم الزراعي والفصل بين النزاعات القبلية.

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وأكد اللواء هاشم على ضرورة إنهاء تكليف الولاة والرجوع إلى وحداتهم وتابع لابد من سد الفراغ في الولايات لأن الوالي مكلف وبدون مؤسسات مطالبا باستكمال سلطات الفترة الانتقالية بتكوين حكومات مدنية في الولايات بولاة مدنيين.

وقال أن ولايته سلمت (6) ملفات لوزير مجلس الوزراء السفير عمر مانيس تضم انشاء طرق نيالا عد الفرسان رهيد البردي أم دافوق، نيالا الفاشر، نيالا أبوعجورة تلس، نيالا قريضة برام، كبري الفنية ومياه نيالا من قريضة لدعم الإنتاج والتصدير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)