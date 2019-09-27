مقتل 17 بضربة جوية أمريكية جنوب ليبيا

قالت القوات الأمريكية اليوم الجمعة، إنها قتلت 17 شخصاً يشتبه بأنهم متشددون في ثالث ضربة جوية في أسبوع على جنوب ليبيا.
وقالت القيادة الأمريكية في أفريقيا وفقاً لرويترز، إن الضربة الجوية التي نفذت يوم الثلاثاء استهدفت جنوب غرب ليبيا لكن البيان لم يحدد موقع الضربة بدقة. وقال سكان في مدينة سبها إنهم سمعوا دوي انفجار إلى الجنوب.
وكان الجيش الأمريكي قال في وقت سابق، إن ضربتين جويتين منفصلتين تسببتا في مقتل 19 شخصاً يشتبه بأنهم متشددون في جنوب ليبيا.
وتقهقر بعض متشددي تنظيم داعش إلى الجنوب في الصحراء الليبية بعد فقدان التنظيم معقله بمدينة سرت الساحلية في نهاية عام 2016.
وقالت الولايات المتحدة إنها لن تسمح للمتشددين باستغلال الصراع الدائر بين فصائل متمركزة في شرق وغرب البلاد حول العاصمة طرابلس لحماية أنفسهم.
ليبيا منذ 2011
وتشهد ليبيا صراعا مسلحا بين عشرات المليشيات العسكرية في الشرق والغرب، منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي بمساعدة حلف شمال الأطلسي عام 2011.
ونجح القائد العسكري، خليفة حفتر، في توحيد قوات من الجيش الليبي السابق تحت قيادته في المنطقة الشرقية، وأعلن تأسيس "الجيش الوطني الليبي" التابع لبرلمان طبرق وسيطر على مناطق هامة وآبار نفطية ومدن استراتيجية في الشرق والجنوب.
وأكد حفتر، باستمرار، عزمه توسيع عملياته العسكرية باتجاه الغرب والتوجه إلى العاصمة طرابلس.
وتمكنت قوات حفتر من السيطرة على جنوب ليبيا والآبار النفطية الهامة هناك في حملة عسكرية شنها في يناير الماضي، وأعلن أن تلك الحملة تهدف للقضاء على "الإرهابيين" والتنظيمات المسلحة الإجرامية.
وحصل حفتر على دعم محلي من سكان الجنوب، وتمكنت قواته من الاستيلاء على مدينة سبها الجنوبية الاستراتيجية وحقل نفط رئيسي، دون قتال.
ويرجح البعض أن يواجه "الجيش الوطني الليبي" تحديات كبيرة في غرب البلاد، حيث تعارضه جماعات مسلحة قوية مثل مليشيات مدينة مصراتة.
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