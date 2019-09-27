أبو الغيط يلتقي رئيس أيرلندا ووزيري خارجية استونيا وأذربيجان واليونان

مايكل هيجينز" رئيس أيرلندا، و "أورماس رينسلو" وزير خارجية استونيا، و "المار ممادياروف" وزير خارجية أذربيجان، و نيكوس دندياس" وزير خارجية اليونان، وذلك علي هامش اعمال الدورة ٧٤ للجمعية العامة للامم المتحدة. التقى السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، وشهد اللقاء تبادلاً لوجهات النظرحول عدد من الملفات والقضايا ذات الأولوية وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن. أورماس رينسلو" وزير خارجية استونيا

صرح مصدر مسئول بأن التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية حظيت باهتمام خاص خلال لقاء، أبو الغيط وأورماس رينسلو" وزير خارجية استونيا حيث حرص الأمين العام على تأكيد أهمية الدور الذي يمكن ان تلعبه استونيا في اطار عضويتها المرتقبة في مجلس الامن من اجل الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في قيام دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار المصدر إلى أن الأمين العام حرص على تأكيد مدى التقدير الذي تحظى به استونيا في العالم العربي في ضوء المواقف الإيجابية التي تتخذها تجاه القضايا العربية.



ممادياروف" وزير خارجية أذربيجان

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كما التقى أبو الغيط، "المار ممادياروف" وزير خارجية أذربيجان، حيث استعرض الامين العام مع الوزير التطورات الأخيرة الخاصة بالأزمة الليبية منوهاً إلى أهمية الاستمرار في بذل مزيد من الجهد من أجل خفض التصعيد العسكري والتوصل إلى حل شامل للأزمة.