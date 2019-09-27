أبو الغيط يلتقي رئيس أيرلندا ووزيري خارجية استونيا وأذربيجان واليونان

وشهد اللقاء تبادلاً لوجهات النظرحول عدد من الملفات والقضايا ذات الأولوية وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن.أورماس رينسلو" وزير خارجية استونيا
صرح مصدر مسئول بأن التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية حظيت باهتمام خاص خلال لقاء، أبو الغيط وأورماس رينسلو" وزير خارجية استونيا حيث حرص الأمين العام على تأكيد أهمية الدور الذي يمكن ان تلعبه استونيا في اطار عضويتها المرتقبة في مجلس الامن من اجل الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في قيام دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار المصدر إلى أن الأمين العام حرص على تأكيد مدى التقدير الذي تحظى به استونيا في العالم العربي في ضوء المواقف الإيجابية التي تتخذها تجاه القضايا العربية.
ممادياروف" وزير خارجية أذربيجان
كما التقى أبو الغيط، "المار ممادياروف" وزير خارجية أذربيجان، حيث استعرض الامين العام مع الوزير التطورات الأخيرة الخاصة بالأزمة الليبية منوهاً إلى أهمية الاستمرار في بذل مزيد من الجهد من أجل خفض التصعيد العسكري والتوصل إلى حل شامل للأزمة.
نيكوس دندياس وزير خارجية اليونان
التقى أبو الغيط، "نيكوس دندياس" وزير خارجية اليونان، وتناول اللقاء كيفية تعزيز العلاقات بين اليونان، كدولة محورية في المتوسط، وبين العالم العربي.
وأعرب أبو الغيط، للوزير اليونان عن تقديره لمواقف أثينا الإيجابية حيال القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وهو ما ينعكس في تصويت اليونان لصالح القرارات التي تعزز الحقوق الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما عبرّ أبو الغيط للوزير اليوناني عن اعتقاده بعمق الروابط التاريخية بين اليونان والعالم العربي، وبخاصة في الإطار المتوسطي، بما يمهد لعلاقاتٍ أوثق على الصعيد الاقتصادي والتجاري، خاصة في ظل اكتشافات الغاز في المتوسط وما توفره من فرصٍ للتعاون المشترك والتنسيق من أجل صيانة الحقوق التي يكفلها القانون الدولي للبلدان في تأمين مصادرها الطبيعية، والاستفادة منها بصورة تعود بالرخاء على الجميع.
التقى الأمين العام العام لجامعة الدول العربية، "مايكل هيجينز" رئيس أيرلندا، وذلك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قام الرئيس الأيرلندي بإهداء الأمين العام نسخة من كتابٍ تذكاري يتضمن محاضراته في الذكرى المئوية للانتفاضة التي أفضت إلى تأسيس جمهورية أيرلندا في 1916.
وأعرب أبو الغيط عن احترامه الكبير للرئيس الأيرلندي وحكمته وثقافته الواسعة، وأن اللقاء كان فرصة لحديث معمق حول العمق الحضاري للمنطقة العربية وما تُمثله من إرث هام بالنسبة للتاريخ الإنساني.
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