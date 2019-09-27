"السيادي" يتعهد بتأمين الموسم الزراعي والحصاد بجنوب درافور

تعهد المجلس السيادي الانتقالي بتأمين وتوفير الأمن للموسم الزراعي والحصاد بولاية جنوب دارفور.

وأعلن الناطق الرسمي باسم السيادي، عضو المجلس، محمد الفكي سليمان في تصريحات صحفية اليوم “الجمعة” إن الموسم الزراعي مبشر في هذا الموسم وأن المجلس سيولي اهتماماً كبيراً بتأمين الموسم والحصاد ليسهم في استقرار المواطن، وأكد على ضرورة العمل على تأهيل وتدريب كوادر الشرطة لتسهيل عملية العودة الطوعية.

وفيما يتعلق بأحداث مدينة نيالا أكد سليمان، أن حق التظاهر وإيصال صوت الناس إلى السلطة حق مكفول، وقال إن هنالك مطالب مشروعة ما يتطلب إجراء حوار مع كل الفاعلين على المستوى السياسي مع إعلان قوى الحرية والتغيير والخارجين عنهم، ونوه إلى أن توصيل الصوت إلى الحكومة ينبغي أن يتم وفق القانون لجهة أن الثورة ما جاءت إلا لتسمع صوت الناس وحل مشاكلهم.

وفي سؤال حول المشاكل القبلية بالولاية قال الفكي إنها موجودة وهنالك توجيه بالتعامل مع هذا الأمر باعتبارها من القضايا الحساسة وقال “هناك أشخاص أصبحوا يتدثرون خلف القبيلة ويحتمون بها ولكن ينبغي أن يحاسب كل شخص أجرم على إجرامه دون تدخل للقبيلة”، وأشار إلى أن البلاد تمر بمرحلة انتقال وتحول ويجب على الناس أن يعلموا أن الثورة جاءت من أجل حفظ كرامتهم.