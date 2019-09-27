رسالة من حمدوك إلى السعودية: لا نحتاج إلى المنح والهبات

بعث عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، "رسالة" إلى المملكة العربية السعودية، تحدث فيها عن عدم حاجة الخرطوم إلى "المنح والهبات".
نقلت وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا" تفاصيل اللقاء الذي جمع حمدوك مع وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال حمدوك للعساف "لا تحتاج السودان حاليا إلى المنح أو الهبات، بل نحتاج دعم السعودية في المحافل الدولية، إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وتابع "إزالة السودان من هذه القائمة، ستكون مفتاحا لحل العديد من التحديات".
واستمر قائلا "السودان لا تحتاج للهبات والمنح، ولكن تحتاج إلى الاستثمار الحقيقي، مع وجود ضرورة لتكامل الجهود وتهيئة البيئة للاستثمار، وإزالة العراقيل التي كانت تواجهه".
واستطرد "الحكومة جادة في خلق بيئة جادة وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وسنولي اهتماما بموضوع الاستثمار والتوسع الزراعي والتكامل الجيد في فرص الاستثمار".
من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، أن المملكة ستبذل مساعيها القصوى، من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مع الجانب الأمريكي في أقرب وقت ممكن.
وتابع العساف "لدى السعودية رغبة في إنجاز عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة، وتحسين المشاريع القائمة في السودان، مثل سكر كنانة، والهيئة العربية للتنمية الزراعية، تماشيا مع خطة السعودية ورؤيتها الجديدة".
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