قرقاش: دعم الإمارات لاستقرار السودان وازدهاره مستمر

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الامارات، استمرار دعم بلادة لاستقرار السودان وازدهاره.

وكتب قرقاش في حسابه على تويتر، “الإمارات حاضرة في الاجتماع رفيع المستوى بشأن السودان في الأمم المتحدة” على هامش الجمعية العامة للمنظمة في مقرها بمدينة نيويورك.

وأضاف قرقاش : “دعمنا لاستقرار وازدهار السودان مستمر”، مؤكدا “قدمنا، حتى الآن، للمرحلة الانتقالية ثلاثة مليار دولار بالشراكة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة. وشائج الأخوة والصداقة التاريخية تربطنا”.