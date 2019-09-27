روسيا تعلق على اتهامها بالتورط في فضيحة محادثة ترامب وزيلينسكي

علقت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، على تصريح نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بأن روسيا قد تكون متورطة في فضيحة محادثة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقالت زاخاروفا، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": بالنظر إلى أن نانسي بيلوسي هي، التي قامت بتضخيم "الفضيحة المحيطة بالمحادثة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني"، ووفقا لتفكير رئيسة مجلس النواب الأمريكي فإن روسيا كانت لها يد بهذه القضية".

وأضافت، قالت بيلوسي في وقت سابق من اليوم الجمعة، على قناة "أم أس أن بي سي"، إنها تعتقد أن روسيا لها يد في هذا ولكنها لم توضح ماذا تقصد بذلك، كما لم تقدم أي دلائل على كلامها.

وأثارت محادثة جرت بين ترامب وزيلينسكي صخبا داخل الولايات المتحدة في أعقاب تقارير إعلامية تفيد بأنه شجع زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين.

ونفى ترامب القيام بأي تصرف غير لائق، ولكنه أقر بمناقشة جو بايدن، منافسه في الانتخابات الرئاسية، مع الرئيس الأوكراني، فيما بدأ النواب الديمقراطيون بدراسة إمكانية عزل ترامب على خلفية الاشتباه باستغلاله السلطة وتجاهل مصالح الأمن القومي.

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وأشارت "وول ستريت جورنال"، إلى أن ترامب في هذه المحادثة حث زيلينسكي على بدء تحقيق ضد هنتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، منافس ترامب المحتمل في انتخابات 2020.

وكان هنتر بايدن، عضوا في مجلس إدارة مجموعة "بوريزما جروب"، إحدى أكبر شركات الغاز الخاصة في أوكرانيا.

وكان نائب رئيس الولايات المتحدة بايدن، قد طلب من كييف في عام 2016، سياسة صارمة لمكافحة الفساد وفي إطار هذه الحملة دعا إلى استقالة النائب العام آنذاك، الذي حقق أيضا في أنشطة "بوريزما جروب".