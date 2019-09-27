تأسيس ثمانية ملايين فدان بشمال كردفان

كشف دكتور محمد الحافظ الشريف آحمد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية شمال كردفان أن المساحات الزراعية التي تم مسحها بكافة المشاريع الزراعية ومناطق الزراعة بالولاية بلغت ثمانية ملايين فاصل واحد مليون فدان وذلك وفقاً لناتج المسح الزراعي الأول.

وقال في تصريح لـ(سونا) إن المساحات المستهدفة للموسم الزراعي كانت سبعة ملايين و500 ألف فدان فيما بلغت المساحات المزروعة فعليا تسعة ملايين و700 ألف فدان.

وأضاف أن التوسع الذي طرأ في المساحات يعزى إلى تركيز المزارعين على المحاصيل النقدية ودخول الآلة وارتفاع أسعار المحاصيل النقدية، لافتاً إلى أن 8 من الفرق الزراعية قامت بإجراء المسح الزراعي الأولي، كاشفاً أن الأمطار التي هطلت بمعدلات غزيرة في مناطق مختلفة بالولاية أسهمت كثيرا في تأسيس المساحات الزراعية المستهدفة للموسم بجانب الترتيبات والاستعدادات الفنية والإدارية واللوجستية مع توفير كافة معينات ومتطلبات الموسم الزراعي مبكرا،

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وأشار إلى أن كميات الأمطار التي هطلت تفوق 300 ملم وكان توزيعها جيدا، مبينا أن هناك بعضاً من المساحات المزروعة تأثرت بالسيول والأمطار في مناطق مختلفة من الولاية.

وقال إن حالة المراعي فوق الوسط في بعض المناطق الشمالية بالولاية بتأخر الأمطار الأمر الذي انعكس على المرعى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)