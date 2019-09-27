اقتصادي يدعو لإطلاق مشروعات إيرادية للدولة

التاريخ: 27-سبتمبر-2019
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دعا د.هيثم محمد فتحي المحلل والباحث الاقتصادي لإطلاق مشروعات تحقق موارد ضخمة للدولة مثل مشروعات صادر الماشية بإنشاء مسالخ حديثة لإكساب هذه المنتجات قيمة مضافة تعظم من عائداتها فضلا عن الاهتمام بالتصنيع الزراعي.
وطالب هيثم فى تصريح لـ(سونا) بتقوية مؤسسات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة القادمة لتنفيذ هذه السياسات مع ترتيب أولويات الصرف بإقرار ميزانية برامج حقيقية بدلا عن ميزانية البنود التي كانت سائدة في الفترة الماضية وذلك لضبط الإنفاق العام مع الانتقال من العون الإنساني للعون التنموي بصورة عاجلة خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب، كما شدد على ضرورة تحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام لضمان عدم تجنيب بعض الوزارات والمؤسسات للمال العام لجهة أن وزارة المالية هي الجهة المنوط بها الإيفاء بفواتير الاحتياجات الأساسية لأهل السودان.
مناشداً مجلس الوزراء وضع ترتيبات وتدابير عاجلة لاحتواء الأزمات الآنية المتمثلة في الاحتياجات المعيشية للمواطنين كالدقيق والمشتقات البترولية والمواصلات والسيولة النقدية فضلا عن مشكلة الإنتاج وإعادة الثقة في القطاع المصرفي وإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب ومشكلة الديون الخارجية للبلاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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