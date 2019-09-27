“مجلس الحقوق” يجدد ولاية الخبير تمهيداً لانهاء ولايته

جدد مجلس حقوق الإنسان ولاية الخبير المستقل لفترة عام تمهيداً لخروج السودان من ولايته وفقاً لقرار المجلس بالرقم 22/39 الصادر فى سبتمبر من العام 2018م.

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واشار وزير العدل دكتور د. نصر الدين عبد الباري في تصريح صحفي حسب (سونا)، في ختام مشاركته في أعمال الدورة ٤٢ لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف ان المجلس إعتمد اليوم الجمعة قراراً صدر بتوافق الآراء حول أوضاع حقوق الإنسان فى السودان وتبنته المجموعة الأفريقية وشاركتها بالرعاية جميع المجموعات الجغرافية العربية والإسلامية والأوربية بما يؤكد المساندة الدولية للسودان وعودته ليكون دولة فاعلة بين الأمم كما بشر بها السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.

و قال سيادته ان القرار تضمن ترحيبا بالثورة السودانية الباسلة وانه حيا سلميتها وتمسكها بتحقيق الحرية والعدالة والسلام وإحترام حقوق الإنسان، كما رحب بتوقيع الوثيقة الدستورية وتشكيل مؤسسات الفترة الإنتقالية وانه اشاد بجهود الوسطاء وعلى رأسهم الإتحاد الأفريقي وجمهورية أثيوبيا إلى جانب الشركاء فى المنطقة والعالم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)