والي جنوب دارفور يرحب بـ”البرهان” ووفده ويشيد بالقوات النظامية

أكد والي جنوب دارفور المكلف اللواء ركن هاشم خالد محمود جاهزية القوات النظامية لتأمين الحدود، والموسم الزراعي وحسم التفلتات الأمنية.

وثمن هاشم لدى مخاطبته احتفال القوات المسلحة باستقبال رئيس المجلس السيادي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان وأعضاء المجلس بقيادة الفرقة (16) مشاة اليوم “الجمعة” بنيالا حسب (سونا)، ثمن مجهودات القوات النظامية والتعاون والتنسيق المحكم في كافة المجالات وتأمين مناطق التعدين، والعودة الطوعية، والفصل فى النزاعات وتأمين الموسم الزراعي وحركة البادية من الجنوب إلى الشمال والعكس، مشيراً إلى وجود تحديات كبيرة أمامهم ولكن عاد وقال “جاهزين لها فقط يحتاجون إلي توفير بعض الإمكانيات”، داعياً القوات النظامية بمكوناتها المختلفة واللجنة الامنية بالولاية إلى مزيد من التعاون والتكاتف وتابع “مافي قبلية، جهوية، عنصرية هدفنا واحد وعدونا واحد وواجبنا واحد جاهزين لاي عمل فقط نحتاج لتوفير الامكانات”.

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وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة الإصابات فيها 7اشخاص وخرجوا من المستشفى بينما استشهد ضابط وإصابة ثلاثة ضباط آخرين و(26)جنديا. ووعد اللواء هاشم بحماية الديمقراطية ومكتسبات الثورة المجيدة وتحقيق شعارها حرية سلام وعدالة.

ورحب اللواء ركن هاشم برئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ووفده الميمون ممثلاً في عضوية المجلس على زيارتهم التاريخة لولاية جنوب دارفور.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)