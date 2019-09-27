رئيس الوزراء يدعو الأمم المتحدة لمساندة السودان

استعرض دكتورعبد الله حمدوك آخر تطورات الأوضاع في البلاد، وعدد أولويات الحكومة الانتقالية وعلى رأسها وقف الحرب ووضع أساس لسلام مستدام، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، وبناء مؤسسات الدولة، والعدالة والمصالحة الوطنية، وتمكين المرأة والشباب، وانتهاج سياسة خارجية متوازنة.

Advertisements

جاء ذلك لدى لقائه بالسفير جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، وحضر إلى جانب رئيس الوزراء حسب (سونا)، كل من السفير عمر صديق المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، والسفير مجدي مفضل القائم بالأعمال بالإنابة بسفارتنا بواشنطن، والأستاذ عبد الله إسماعيل ديدان مدير مكتب رئيس الوزراء.

كما تطرق حمدود الى أهم التحديات التي تواجه الحكومة، وعلى رأسها وجود البلاد على قائمة الدول الراعية للإرهاب، والأزمة الاقتصادية، والنزاعات المسلحة، داعيا الأمم المتحدة لمساندة البلاد في هذا الظرف الدقيق من تاريخها. من جانبه أكد السيد لاكروا استمرار دعم المنظمة الدولية للبلاد في الفترة المقبلة، وتطلعهم لتعزيز الشراكة الثلاثية مع حكومة السودان والاتحاد الإفريقي في دارفور، وتعزيز الحوار بين الشركاء الثلاثة للتوافق على الصيغة المناسبة التي ستدعم بها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي دارفور في مرحلة ما بعد انسحاب البعثة الهجين (اليوناميد) من دارفور.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)