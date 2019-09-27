حمدوك يدعو لإزالة المعوقات تجاه تمكين المرأة السودانية

التقى دكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء بالسيدة فومزيل ماليمبو المديرة التنفيذية لوحدة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتّحدة.

وحضر إلى جانب السيد رئيس الوزراء حسب (سونا)، كل من السيدة أسماء محمد عبد الله وزيرة الخارجية والسفيرة إلهام إبراهيم الوكيل المساعد للشؤون السياسية.

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تطرق اللقاء لسبل دعم وحدة المرأة بالأمم المتحدة للمرأة السودانية وذلك من خلال تنمية قدراتها وتمكينها من المشاركة في الانتخابات القادمة وفي كافة أجهزة الدولة، بالإضافة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الرامية لتحقيق العدالة والمشاركة والمساواة وتعزيز الشراكات والقضاء على الجوع.

وتناول اللقاء كذلك إحكام التنسيق مع الوزارات المعنية بالدولة للتمكن من الاستفادة من الدعم المقدم وإمكانية تسهيل وحدة الأمم المتحدة للمرأة لعملية انضمام السودان لاتفاقية “سيداو” وإزالة كافة المعوقات تجاه تمكين المرأة السودانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)