البرهان من “نيالا” يوجه بالمحافظة على الأمن الداخلي وتماسكه

وجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد الأعلى للقوات المسلحة بأهمية المحافظة على الأمن الداخلي وتماسك الجبهة الداخلية والوقوف ضد كل متربص ومعتدٍ داخل البلاد وخارجها، وحيا تضحيات منسوبي القوات النظامية الذين بذلوا كل غال ورخيص في سبيل حفظ أمن وسلامة وتأمين الوطن، مشيداً بتحمل القوات المسلحة المسؤولية في حماية الوطن وبنائه والحفاظ على وحدته.

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وقال خلال مخاطبته الجيش والقوات النظامية الأخرى بقيادة الفرقة السادسة عشر مشاة بنيالا اليوم “الجمعة” حسب (سونا)، إنه من أهم واجبات المرحلة الانتقالية بناء السلام المستدام الذي يمنع حمل السلاح ضد الدولة ويحقق المساواة والعدالة ويحقق شعارات الثورة سلام بدون شروط أو إملاءات.

وأضاف قائلا “ندعو إخوتنا في الحركات المسلحة أن يشاركونا في بناء السلام وهياكله وتنمية البلد ونحن في عهد نستشرف فيه الحرية والمساواة والعدالة ونلتزم بتطبيقها”. وتعهد البرهان ببناء وطن آمن ومستقر يمهد فيه للديمقراطية، الناس متساوون فيها في الحقوق والواجبات والمواطنة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)