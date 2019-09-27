نادر العبيد: لا خلافات داخل منظومة زيرو فساد

نفى رئيس منظمة زيرو فساد الدكتور نادر العبيد وجود أي خلافات داخل المنظومة فضلا عن أن المنظمة يسودها روح التعاون والإخاء وخدمة البلاد، مبيناً أن المنظمة ليست ضد أحد أو ضد حزب وإنما همهما الأول والأخير عودة الأموال المنهوبة واستردادها للخزينة العامة وبناء دولة العدالة والقانون والحقوق.

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وقال العبيد خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بفندق إيواء بالخرطوم حس (سونا) إن المنظومة قامت بفتح أكثر من بلاغ الآن أمام النيابة وسوف تتم كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه البلاغات وتقديمها للعدالة.

وكشف العبيد عن عدد من المخالفات التي ارتكبها عدد من قادة النظام السابق والتي تتمثل في رهن العقارات الحكومية وبيع الآخر منها، وزاد أن 500 مليون دولار قد تم حجزها بواسطة الجهات القانونية والرسمية والتي تشمل فساد في روتانا، مبينا أن المادة 134 من الدستور تفيد بانه يحق لأي مواطن أن يفتح بلاغا ضد المجرمين والفاسدين الذين أجرموا في حق الشعب السوداني، وأضاف نادر أن زيرو فساد لديها عدد من البلاغات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)