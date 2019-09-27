حمدوك يبحث مع وزير الخارجية الروسي تطور علاقات البلدين خلال المرحلة المُقبلة

بحث رئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم “الجمعة” بمقر الأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة بنيويورك، تطور علاقات البلدين خلال المُرحلة المُقبلة.
وخلال اللقاء اتفق الجانبان على مواصلة التعاون والتنسيق في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطرق الاجتماع للقمة الإفريقية الروسية في “سوتشي” ومشاركة السودان فيها، بجانب مواصلة عمل اللجنة المشتركة بين البلدين وتعيين رئيس جديد للجانب السوداني فيها .
من جانبه قدم لافروف التهنئة لحمدوك بمناسبة توليه منصب رئيس الوزراء، كما بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين السودان وروسيا وسبل دعمها وتطويرها .
يذكر أن اللقاء حضره بجانب رئيس الوزراء كل من وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله والسفيرة إلهام إبراهيم وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون السياسية والسفير عمر صديق المندوب الدائم والسفيرة نادية محمد خير عثمان مدير إدارة المنظمات الدولية .
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