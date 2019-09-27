وزيرة خارجية السودان تأمل بمشاركة المرأة بنسبة 40% بالمجلس التشريعي

عبرت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة أسماء عبد الله، اليوم الجمعة، عن أملها في أن تشارك المرأة بنسبة تصل إلى 40 في المائة في المجلس التشريعي المقبل، المقرر تشكيله بعد الوصول إلى اتفاق سلام مع الحركات المسلحة.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، إن ذلك جاء خلال مشاركة أسماء عبد الله في ندوة أقامها المعهد الدولي للسلام، بالتعاون مع وزارة الخارجية السويدية، تحت عنوان (المرأة والسلام والقيادة: تفعيل دور المرأة وتعزيز حقوقها وسط التحديات العالمية)، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشارت وزيرة خارجية السودان، إلى التغيير الذي حدث في السودان وثورة ديسمبر، التي كان رأس الرمح فيها الشباب الطامح للتغيير، والدور الكبير والفاعل للمرأة السودانية والشابات.

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وتطرقت إلى الجهود التي يقوم بها السودان في حماية وتعزيز حقوق المرأة، والإهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الوزراء لتفعيل دور المرأة والنساء في إدارة الدولة، مشيرة إلى أنه من المؤمل أن تشكل مشاركة المرأة في المجلس التشريعي القادم نسبة 40% أو ما يزيد.

وشاركت في الندوة وزيرات خارجية لدول أوروبية وأفريقية وكبار المسئولين في الأمانة العامة للأمم المتحدة وعدد من منظمات المجتمع.

ويعد معهد السلام الدولي، هو أحد مراكز البحث الدولية البارزة في مجال دراسات الأمن والسلام والتنمية المستدامة، ويستضيف شخصيات عالمية مؤثرة في السياسة الدولية وفي مجالات فض النزاعات وتعزيز السلم والأمن.