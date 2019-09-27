وزيرة سودانية: من المتوقع أن تشكل "الكنداكات" في البرلمان القادم نسبة 40%

أوضحت أسماء محمد عبد الله وزيرة الخارجية السودانية، اليوم الجمعة، أن المرأة السودانية والشابات "الكنداكات"، قد قاموا بدور كبير وفعال في الثورة السودانية.

وجاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الندوة، التي أقامها المعهد الدولي للسلام بالتعاون مع وزارة الخارجية السويدية، والتي كانت بعنوان "المرأة والسلام والقيادة: تفعيل دور المرأة وتعزيز حقوقها وسط التحديات العالمية".

وأضافت الوزيرة، أن "التغيير الذي حدث في السودان وثورة ديسمبر، التي كان رأس الرمح فيها الشباب الطامح للتغيير، والدور الكبير والفاعل للمرأة السودانية والشابات "الكنداكات" في إحداث التغيير المنشود، الذي أنهى حكما ديكتاتوريا استمر 30 عاما".

وأشارت، إلى الجهود، التي يقوم بها السودان في حماية وتعزيز حقوق المرأة والاهتمام الخاص، الذي يوليه رئيس الوزراء لتفعيل دور المرأة والنساء في إدارة الدولة.

وتابعت قائلة، إنه من المتوقع أن تشكل مشاركة المرأة في المجلس التشريعي القادم نسبة 40% أو ما يزيد.

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وأكدت الوزيرة على أن المرأة السودانية ظلت على مر التاريخ والحضارة السودانية تلعب دورا قياديا في الحكم والقيادة.

ويشار إلى أن الندوة تضم عدد من وزيرات خارجية لدول أوروبية وأفريقية وكبار المسئولين في الأمانة العامة للأمم المتحدة وعدد من منظمات المجتمع.

يذكر أن معهد السلام الدولي هو أحد مراكز البحث الدولية البارزة في مجال دراسات الأمن والسلام والتنمية المستدامة ويستضيف شخصيات عالمية مؤثرة في السياسة الدولية وفي مجالات فض النزاعات وتعزيز السلم والأمن.