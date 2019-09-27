رئيس الوزراء السابق: يجب على أوكرانيا التحقيق مع نجل جو بايدن

قال "ميكولا ازاروف" رئيس الوزراء الاوكراني السابق في مقابلة، أن على اوكرانيا التحقيق في أنشطة ابن جو بايدن لتحديد ما اذا كان دوره في شركة غاز اوكرانية تمتثل لقوانين البلاد.

وأصبح هذا الموضوع في بؤرة الاهتمام بعد أن نشر البيت الأبيض مذكرة يظهر فيها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مكالمة هاتفية في يوليو الماضي للحصول على مدعين عامين للنظر في أنشطته.

ونفى جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق والمتنافس في سباق الرئاسة الأمريكية العام المقبل، استخدام نفوذه في طرد المدعي العام الأوكراني لمنعه من التحقيق في تورط ابنه وقال إنه وابنه لم يرتكبوا أي خطأ.

وقال المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد اليوم الجمعة إنه يحقق في النشاط في بين 2010-2012، لكنه لم يبحث التغييرات في مجلس إدارته في عام 2014 عندما انضم هنتر بايدن.

وكان هانتر بايدن مديرًا في مجلس إدارة بيرزيما من عام 2014 حتى 2018 على الأقل، وفقًا للوثائق المقدمة من الشركة في قبرص حيث تم تسجيلها.

وقال إنه لم يكن على علم بأي دليل يشير إلى ارتكاب مخالفات من جانب هانتر بايدن، ولكنه قال أن من مصلحة الجمهور الأوكراني التأكد من قانونية أنشطته.

وعلى وجه الخصوص، قال إنه من المهم التحقيق في ما فعله "بايدن لبريزما" لتبرير رسومه.

وقال "ازاروف" لرويترز في موسكو حيث فر بعد احتجاجات الشوارع التي أطاحت بالرئيس الصديق لروسيا فيكتور يانوكوفيتش في عام 2014 "أعتقد أنه ضروري."

وقال أزاروف أن الشيء الأساسي الذي يجب على المحققين أن يثبتوه من وجهة النظر القانونية الأوكرانية هو ما إذا كانت رسوم بايدن كانت رمزية أم أنه فعل أي عمل بالفعل لتبريرها.

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ورغم أنه قال إنه يشك بشدة في هذه الادعاءات، إلا أن ازاروف قال إنه يعتقد أيضًا أنه كان من الصواب أن يتم النظر في ظروف إقالة المدعي العام في عام 2016.

وقال كليمكين إنه وفقا للقانون الأوكراني، فإن هذه الدعوات سرية للغاية ولا يمكن إجبار زيلينسكي على إطلاق النسخة الأوكرانية أو مذكرة موجزة.

وتدخل ترامب هو موضوع تحقيق المساءلة من قبل مجلس النواب الأمريكي، حيث قال الديمقراطيون إن الرئيس الجمهوري كان يحاول دفع زعيم أجنبي لتشويه جو بايدن، المعارض السياسي.

وقال المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) إنه يحقق في التصاريح التي يمنحها المسؤولون في وزارة البيئة لاستخدام الموارد الطبيعية لسلسلة من الشركات التي تديرها "بيرسيما".

ولكنه قال أن الفترة قيد التحقيق كانت 2010-2012، ولاحظ أن هذا كان قبل أن تقوم الشركة بتعيين هنتر بايدن.

وقال "نزار خلودنيتسكي" رئيس تحقيقات مكافحة الفساد في مكتب المدعي العام الأوكراني، وهي هيئة منفصلة تابعة لـ NABU، في إذاعة نوفوي فريميا إنه لم يتم استدعاء "جو" ولا "هانتر بايدن" للاستجواب كجزء من تحقيقات NABU في أنشطة بوريزما.