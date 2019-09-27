الدوري الإسباني فياريال x

21:00 ريال بيتيس دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الشباب x

17:25 الاتحاد الوحدة Advertisements x

19:15 الفتح الأهلي x

19:15 النصر الدوري المصري الممتاز نادي مصر x

17:30 أسوان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس السيادة السوداني يدعو إلى "سلام بدون شروط أو أملاءات" (انفوجراف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.