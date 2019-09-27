الكشف عن حقيقة المؤامرة ضد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك

كشف مصدر لصحيفة “الانتباهة” حقيقة ما تم تداوله عن وجود مؤامرة يتم تدبيرها ضد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.



تحدث مصدر في وزارة الخارجية للصحيفة عن حقيقة تآمر جهات في الوزارة سعت إلى إفشال مشاركة حمدوك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح المصدر، الذي فضل حجب اسمه، بأنه “كان هناك تأخير بسبب عدم التنسيق بين مكتب رئيس الوزراء وإدارة المراسم في الخارجية، وهذا ما كشف عنه التحقيق الذي أجري نهاية الأسبوع الماضي، وتمت معالجة الأمر وسافر كل الوفد كما هو مقرر”.

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يشار إلى أن جهات في مجلس الوزراء السوداني كانت قد اكتشفت قبل 48 ساعة من سفر الوفد أن الجهة المعنية في وزارة الخارجية لم تسلم جوازات المسافرين إلى السفارة الأمريكية لإجراءات التأشيرة عدا جواز رئيس الوزراء على الرغم من تسليم الجوازات للخارجية قبل ثلاثة أسابيع.



وقال المصدر أن السفارة الأمريكية تعاونت لحل المشكلة واضطرت للعمل القنصلي يوم الجمعة ومنحت الوفد المرافق لحمدوك تأشيرات الدخول.



وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قد أعلن في وقت سابق، أنه يسعى خلال زيارته إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (74) إلى رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب. (سبوتنيك)