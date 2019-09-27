“حمدوك” لـ”العساف”: السودان يحتاج للاستثمار الحقيقي وتكامل الجهود

التقى رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك رئيس وفد السودان بالدكتور إبراهيم العساف وزير الخارجية رئيس وفد المملكة العربية السعودية وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أكد الجانبان عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين والتطلع إلى تعزيزها على نحو أكثر تميزاً.

وتطرق السيد رئيس الوزراء إلى حجم التحديات التي تواجه السودان، موضحاً أن السودان يطمع في دعم المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية، وعلى رأسها وضع اسم السودان في قائمة الإرهاب، موضحاً أن إزالة السودان من هذه القائمة سيكون مفتاحاً لحل العديد من التحديات.

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وأشار “حمدوك” إلى وجود فرص إستثمار كبيرة في السودان، موضحاً أن السودان لا يحتاج للمنح والهبات ولكن يحتاج إلى الاستثمار الحقيقي، داعياً لضرورة تكامل الجهود وتهيئة البيئة للاستثمار وإزالة العراقيل التي كانت تواجهه، مؤكداً جدية حكومته في خلق بيئة جادة وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، مؤكدا اهتمامه بموضوع الاستثمار والتوسع الزراعي والتكامل الجيد في فرص الاستثمار.

من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي بذل مساعيهم القصوى لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب مع الجانب الأمريكى وبشكل سريع، مؤكداً أن الوضع لا يحتمل أكثر من ذلك.

كما أكد العساف رغبتهم في إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة وتجويد المشاريع القائمة في السودان مثل سكر كنانة والهيئة العربية للتنمية الزراعية بشكل أفضل وذلك تماشياً مع خطة السعودية ورؤيتها الجديدة والتي ترسم تطلعاتهم نحو مرحلة تنموية جديدة، مطالباً من معالي رئيس الوزراء بإشرافه الشخصي على موضوع الاستثمار والعمل على تقوية المؤسسات العربية القائمة في السودان، مؤكداً جاهزية المستثمرين السعوديين.