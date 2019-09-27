حمدوك يؤكد التزام الحكومة الانتقالية بحماية الحريات الدينية

أكد دكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء التزام الحكومة الانتقالية بترقية وحماية حقوق الإنسان والحريات الدينية، مشيراً للتوقيع على اتفاقية لفتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالبلاد، وإلغاء أذونات التحرك للعاملين في الشأن الإنساني، بجانب تعيين إمرأة مسيحية عضواً في المجلس السيادي، وتعيين أربع وزيرات من بينهن أول وزيرة للخارجية في تاريخ البلاد.

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ودعا سيادته حسب (سونا) لدى لقائه على هامش مشاركته في فعاليات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بالسفير صامويل براونباك السفير المتجول للحريات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية، بحضور كل من السفير عمر صديق المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، والسفيرة إلهام ابراهيم الوكيل المساعد للشئون السياسية، والسفير مجدي مفضل القائم بالأعمال بالإنابة بسفارتنا بواشنطن، دعا السفير براونباك للمساهمة في جهود رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

من جانبه أكد السفير براونباك تطلعهم للعمل مع السودان لحماية الحريات الدينية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)