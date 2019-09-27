بدء أولى إجراءات محاكمة صيدلي بصرف دواء دون روشتات

بدأت محكمة النظام العام ببحري أولى جلسات في محاكمة صيدلي يواجه اتهام يتعلق بالمادة 5 من قانون الصيدلة والسموم بمخالفته بصرف أدوية من غير روشتة لـ(31) فتيل من دواء الكحة وذلك من خلال معلومة وردت للشرطة تفيد بذلك.

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عليه، رصدت المعلومة ومن ثم مداهمة الصيدلية معروفة وقديمة اتضح أنها مستخدمة كمخزن يتم تحريز الأدوية.

عليه وفي أولى الجلسات طالبت المحكمة المتهم باحضار الفواتير المتعلقة بالأدوية ومن ثم إبراز رخصته وحددت جلسة لسماع القضية، بحسب صحيفة الدار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)