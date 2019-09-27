فتاة تضع حداً نهائياً لحياتها بتناولها صبغة شعر

التاريخ: 27-سبتمبر-2019 فى : حوادث 8 مشاهدة وضعت إحدى الفتيات نهاية محزنة لحياتها حيث تناولت صبغة شعر وتورم جسدها وحاول الأطباء انقاذها إلا أن حياتها راحت لبارئها. Advertisements وفور إبلاغ شرطة دار السلام شمال تحرك أفرادها ترافقهم شرطة مسرح الجريمة بأم بدة واتخذوا كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال جثمان الفتاة المنتحرة، وتم تدوين بلاغ بقسم شرطة دار السلام شمال تحت المادة 51 إجراءات. وبأورنيك 8 تم نقل جثمان الفتاة لمشرحة أم درمان وبأمر تشريح صادر من النيابة وعلى يد البروف جمال يوسف تم تشريح جثمانها لمعرفة أسباب الوفاة. وتم تسليم جثمان الفتاة المنتحرة لذويها لمواراتها الثرى، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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