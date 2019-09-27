صبي يسدد طعنة لشقيقه النظامي بسبب ايراد ركشة

ألقت الشرطة القبض على صبي متهم بطعن شقيقه النظامي بسكين بمنزلهما بمنطقة حي النصر جنوب الخرطوم على خلفية نقاش دار بينهما.

وتعود تفاصيل الحادثة وفقاً لأقوال الشاكي “نظامي” قال بأنه توسط إلى شقيقه الأصغر ليعمل كسائق ركشة وتمت الموافقة من صاحب الركشة وقام بتسليم الركشة إلى المتهم إلا أن المتهم تماطل فثي تسديد الايراد اليومي، وهذا ما أزعج صاحب الركشة وعندما حاول شقيقه المجني عليه التحدث معه إلا أنه رفض حديثه جملة وتفصيلاً، وتطور النقاش بينهما إلى أن تمكن المتهم من تسديد طعنة لشقيقه النظامي مما سبب له الاذى الجسيم.

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وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بواسطة أورنيك (8) جنائي وباشرت الشرطة تحرياتها بموجب المادة 139 جنائي المتعلقة بالأذى الجسيم، بحسب صحيفة الدار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)