إختراق مواقع إلكترونية تابعة للحكومة العراقية من قبل مجهولون

قالت مصادر مطلعة اليوم الجمعة، إن مواقعاً إلكترونية مهمة، تابعة للحكومة العراقية، تعرضت للاختراق.

وأكدت المصادر، أن المخترقين الذين أطلقوا على انفسهم "ماكس برو"، استهدفوا اليوم الجمعة، عدداً من المواقع الإلكترونية، فيما بدأوا الاختراق بموقع جهاز الأمن الوطني العراقي، برسالة تم تثبيتها بواجهة الموقع على الويب سايت، بأسماء 4 أشخاص، وفقاً لما ذكره موقع "باسنيوز".

وقال المخترقون في رسالتهم، إن "الموظفين في جهاز الأمن الوطني مصطفى، فراس وليد، اسامة حبيب، حسين اللامي، جميعها أسماء كانت لمدة سنتين تحت ناظرنا غرتهم مناصبهم فحسبوا أنفسهم منيعين، لايقهرون على حساب ذوي الخبرة الفقراء من باقي العراقيين، لانتحدث عن هذه الأسماء فقط، نتحدث عن فريق الأمن السيبراني، ونتحدث كذلك عن فريق مستشارية الأمن الوطني، ممن يستغلون مناصبهم لتمويل مكاتبهم الموجودة في بغداد لتغذية باقي الشخصيات الزائفة بموارد حكومية على حساب الدولة وسمعتها".

وأضافوا، أن "مكتباً في المنصور تحت اسم (الغيمة) يدار بواسطة الثلاثي، وماخفي كان أعظم، فهم يقومون بشراء الثغرات عن طريق سماسرة ومبرمجين مصريين وينسبونها لنفسهم للنصب على الحكومة العراقية، يقومون بحذف ملفات غيرهم ممن يملكون الفرصة، هذا الثلاثي، قام بالابتزاز لشخصيات عراقية كبيرة وصغيرة منها شخصيات من الوسط الفني والوسط الجماهيري للترويج لأنفسهم بموارد الدولة، فهل سوف يتم محاسبة هؤلاء الاشخاص؟".