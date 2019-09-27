مقتل 4 أشخاص على يد مسلحين في ليج الشمالية

لقي 4 اشخاص مصرعهم في هجوم شنه مسلحون مجهولون بمقاطعة بول الجنوبية بولاية ليج الشمالية يوم الثلاثاء .
وقال المستشار الأمني بالولاية ، غردون ملو شلينق ، في تصريح لراديو تمازج الخميس ، إن مسلحين مجهولين هاجموا مجموعة من الاشخاص في منطقة “روت لوال” بمقاطعة بول الجنوبية ، يوم الثلاثاء ، وأطلقوا النار عليهم، أسفر عن مقتل أشخاص اشخاص.
وأضاف شلينق أن السلطات لم تتعرف على هوية المسلحين و دوافع ارتكابهم لهذه الجريمة، و لكن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة ملابسات الجريمة .
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