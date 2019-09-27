القائمة العربية تعرب عن استعدادها للتفاوض مع جانتز

أعلن رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة العربية المشتركة الدكتور "أحمد الطيبي" استعداده للتفاوض مع بيني جانتز في حال قرر تشكيل حكومة يسار الوسط.

وقال الطيبي أن رؤساء القائمة المشتركة الأربعة، بمن فيهم أيمن عودة ومنصور عباس ومونتاس شحادة ونفسه، اتفقوا على الحفاظ على كامل قوتهم التنظيمية والفكرية، متعهدين بعدم اتخاذ قرارات فردية، مثل القرار الذي اتخذه ثلاثة نواب من القائمة، الذين سحبوا تأييدهم لولاية بينتي جانتز لتشكيل الحكومة.

وفي الوقت نفسه، أظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرًا أن 52% من الإسرائيليين قالوا إنهم يفضلون أن يتنحى بنيامين نتنياهو على الفور وأن يحل محله زعيم آخر لليكود. وتم نشر الاستطلاع في القناة 13 بالتلفزيون الإسرائيلي.

كما أظهر أن 50٪ من الإسرائيليين فضلوا أن يتولى بنيامين نتنياهو منصب رئيس الوزراء أولًا إذا تم تشكيل حكومة وحدة تضم ليكود وكاهول لافان بموجب اتفاقية تناوب مع بيني جانتز.

وقال 37% من المجيبين أنهم يفضلون جانتز لتولي هذا المنصب أولًا، بينما أجاب 13%بـ "لا أعرف".

ومع ذلك، عندما سئلوا عما إذا كانوا يفضلون الوضع الراهن حتى لو أدى ذلك إلى انتخابات ثالثة هذا العام، قال 52 في المائة من المجيبين أنهم يفضلون تعيين زعيم ليكود آخر لمنع إجراء انتخابات ثالثة، بينما عارض 36 في المائة إقالة نتنياهو من الليكود، وقال 12% إنهم لا يعرفون الإجابة على هذا السؤال.