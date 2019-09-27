بعد ثلاثة عقود من انتهاء الحرب الأهلية.. لبنان مازال يعاني من الألغام الأرضية

بعد ثلاثة عقود من انتهاء الحرب الأهلية، ما زال العاملون في إزالة الألغام يعملون على تطهير هذه المنطقة الجبلية الشمالية، والتي تشتهر بأشجار الأرز التي تعود إلى قرون، والتي تمثل الشعار الوطني للبنان. تقول منظمة، وهي منظمة دولية لإزالة الألغام، إنها أزالت مئات الألغام والمتفجرات الأخرى منذ عام 2011.

وقال حميد بعد أن أزال الألغام بأمان: "أشعر بالسعادة في كل مرة أكتشف فيها منجم". "

وتعد غابات الأرز الخضراء في لبنان مصدر فخر لهذا البلد المتوسطي الصغير. وتزين الشجرة القديمة، التي يطلق عليها في الغالب "أرز الله"، وتعد من المعالم السياحية الرئيسية.

وتعتبر الجببة، وهي قرية في منطقة بشري الشمالية، هي موطن لواحدة من أكبر غابات الأرز في البلاد.

ولكنها لا ترى سوى عدد قليل من الزوار بسبب الألغام التي خلفتها الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، عندما كانت المنطقة على الخطوط الأمامية بين الجيش السوري والقوات اللبنانية، وهي ميليشيا مسيحية.

وعلى الرغم من المخاطر، لا يزال الرعاة المحليون يجلبون قطعان الأغنام والماعز للرعي في مكان قريب، وقد يكون من حسن الحظ أنه لم ترد تقارير عن وقوع وفيات في المنطقة في السنوات الأخيرة.

ولبنان مليء بالألغام التي خلفتها عقود من الصراع. وتركت إسرائيل آلاف الألغام خلفها عندما انسحبت من جنوب لبنان عام 2000 بعد احتلال دام 18 عامًا.

وأسقطت القوات الإسرائيلية قنابل عنقودية، لم تنفجر العديد منها، أثناء حرب عام 2006 مع حزب الله. واستخدم المقاتلون الإسلاميون الألغام والمتفجرات في شمال شرق لبنان، بالقرب من الحدود السورية، في عام 2017.

وقال الجنرال جهاد البشيلاني أن العاملين في إزالة الألغام قاموا بتطهير حوالي 70٪ من حقول الألغام التي تزيد مساحتها عن 54 كيلومترًا مربعًا (20 ميل مربع)، مما أدى إلى إزالة 12520 من الألغام العام الماضي وحده.

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وقال البشلاني، الذي يرأس مركز لبنان لإزالة الألغام، وهو جزء من الجيش اللبناني: "معظم حقول الألغام هنا غير منظمة وليس لدينا خرائط تعطينا الأعداد الدقيقة للألغام".

وأضاف: إنه تم ترك حوالي 100.000 لغم من الحرب الأهلية، وتم إيداع 360.000 لغم آخر على طول الحدود مع إسرائيل.

وقتلت الألغام 918 شخصًا وجرحت 2886 في لبنان منذ عام 1975، وفقًا لما قاله البشيلاني.

وأوضح البشيلاني: "أن لبنان كان يأمل في إزالة جميع الألغام بحلول عام 2020، لكنه يتوقع الآن أن يستمر العمل لعقد آخر بسبب نقص التمويل.

وقد يستغرق الأمر وقتًا أطول إذا لم تحصل البلاد، التي تصارع أزمة اقتصادية، على تدفق متوقع قدره 340 مليون دولار لجهود إزالة الألغام.

ويأتي التمويل في الغالب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والمؤسسات اللبنانية المحلية، وفقًا لما ذكره "ديفيد لينيو"، مدير برنامج مكافحة الألغام في الإنسانية والشمول.

ودعا الجميع إلى زيادة التمويل وإلى جميع الدول، بما في ذلك لبنان، للانضمام إلى المعاهدات التي تحظر استخدام الألغام.

ولا يزال أمام لبنان طريق طويل، خاصة في الجنوب، حيث لا تزال الألغام والقنابل العنقودية تقتل وتشوه.

وفي الشهر الماضي، تسببت القنابل العنقودية التي خلفتها حرب 2006 في مقتل رجل وصبي. ويمنع وجود الألغام المجتمعات المحلية من استخدام مساحات شاسعة من الأراضي، مما يؤثر على كل شيء من الزراعة إلى السياحة.

وقال لينيو وهو يقف تحت الارز العملاق انه يأمل في أن تمنح جهود جماعته الشعب اللبناني: "حرية الوصول إلى هذه الغابة الجميلة".