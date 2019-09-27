رئيس الوزراء البريطاني يدافع عن لغته المشحونة بشأن البريكست

رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة الادعاءات بأنه يرفع الانقسامات الاجتماعية بسبب لغته المشحونة في الحديث عن خصومه بشان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلًا إن السبيل الوحيد لتهدئة التوترات الصاخبة هو التوقف عن التأخير ومغادرة الاتحاد الأوروبي.

خلال النقاشات البرلمانية الصاخبة هذا الأسبوع، قال جونسون إن تأجيل مغادرة البلاد "سيخون" الشعب، واصفا مشروع قانون المعارضة الذي يأمر بتأجيل خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "استسلام"، واستبعد المخاوف من أن لغته القوية قد تعرض المشرعين للخطر.

وقال المعارضون إن لغة جونسون يمكن أن تحرض على العنف. لكنه قال إن التوترات الاجتماعية في البلاد سببها فشل بريطانيا في مغادرة الاتحاد الأوروبي لأكثر من ثلاث سنوات بعد التصويت في استفتاء للقيام بذلك.

و اوضح جونسون اليوم الجمعة أثناء زيارته لمستشفى - في جزء من حملة غير رسمية لإجراء انتخابات يبدو أن موعدها قريبًا "بمجرد أن تفعل ذلك، سوف يغادر الكثير من القلق النقاش.. انجزوا الامر، ثم سنكون قادرين على المضي قدمًا".

في البرلمان، تم تذكير جونسون مرارًا وتكرارًا بأنه تم طعن أحد نواب حزب العمل، جو كوكس، وأُطلق عليها النار قبل أسبوع من استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 2016 من قبل مهاجم يميني يهتف "الموت للخونة!" يقول الكثير من المشرعين البريطانيين إنهم يتلقون تهديدات بالقتل بشكل روتيني الآن.

قالت أمبر رود، التي عملت في حكومة جونسون المحافظة حتى استقالتها قبل ثلاثة أسابيع، إنها "تشعر بخيبة أمل ودهشة" بسبب تجاهل جونسون لمخاوفهم، مشيرة الي إن اللغة الحارقة التي يستخدمها جونسون ومساعديه "تحرض على العنف".

وقد غرد وزير مجلس الوزراء نيكي مورجان عبر حسابه علي تويتر أنه "علينا جميعًا تذكير أنفسنا بتأثير كل ما نقوله على من يراقبوننا". وتعرض جونسون لانتقادات من أعضاء في عدة أحزاب.

اشتعلت النيران في البرلمان مع اقتراب الموعد النهائي لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر. سوف تستأنف الجلسات اليوم الخميس.