السعودية تفتح أبوابها للسياح وتطلق نظام تأشيرة جديد لـ 49 دولة

فتحت المملكة العربية السعودية أبوابها أمام السياح الأجانب، وأطلقت نظام تأشيرة جديد لـ 49 دولة، وناشدت الشركات الأجنبية أن تستثمر في قطاع تأمل أن يسهم بنسبة 10% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.

وقال أحمد الخطيب مدير السياحة في بيان: "أن فتح المملكة العربية السعودية للسياح الدوليين، وإنها لحظة تاريخية لبلادنا".

وأضاف: "سوف يفاجأ الزوار، بالكنوز التي يجب أن نشاركها - خمسة مواقع للتراث العالمي لليونسكو، ثقافة محلية نابضة بالحياة وجمال طبيعي أخاذ."

ونقل عن الخطيب قوله أن المملكة العربية السعودية ستفتح طلبات الحصول على تأشيرات سياحية عبر الإنترنت لمواطني 49 دولة يوم السبت.

وبدأت المملكة العربية السعودية العام الماضي بإصدار تأشيرات مؤقتة للزوار لحضور الفعاليات الرياضية والثقافية في محاولة لبدء السياحة.

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وتقول الحكومة إنها تأمل أن تسهم السياحة بنسبة تصل إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.

وتقول إنها بحلول عام 2030 تهدف إلى جذب ما يصل إلى 100 مليون زيارة سنوية من قبل السياح المحليين والأجانب على حد سواء.

وستكون التأشيرات متاحة عبر الإنترنت مقابل حوالي 80 دولارًا (65 جنيهًا إسترلينيًا)، دون قيود على النساء غير المصحوبات كما كان في الماضي. بينما سيكون الوصول إلى المدن الإسلامية المقدسة مثل مكة والمدينة مقيد.

وأضاف الخطيب: "كان من المتوقع في وقت لاحق اليوم الجمعة، أن الصين واليابان وأوروبا والولايات المتحدة كانت من بين أهم الأهداف الصادرة.