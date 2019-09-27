حمدوك يبحث العلاقات الثنائية بين السودان والاتحاد الأوروبي

إلتقى رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بالسيد بيكا هافيستو وزير خارجية فنلندا والذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي، وذلك علي هامش الاجتماع رفيع المستوي للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحضر إلى جانب رئيس الوزراء كل من السفيرة إلهام إبراهيم الوكيل المساعد للشئون السياسية والسيد السفير عمر صديق مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة.

وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والسودان وسبل تطويرها وتعزيزها في الفترة القادمة، وأعرب السيّد هافيستو عن سعادته بحدوث التغيير في السودان والذي فتح صفحة جديدة في العلاقات مع المجتمع الدولي قوامها التعاون والتنسيق والشراكة الذكية.

العقوبات الدولية

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تسعى الحكومة السودانية إلي وساطة دولية من كل دول العالم لرفع اسمها من قوائم الدول الداعمة للارهاب، وحل مشكلة الصراعات المسلحة وانهاء الصراع مع الجماعات المسلحة.

والتقى عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، في 16 سبتمبر الجاري، وزير الخارجية فرنسا والذي أكد على استعداد فرنسا لدعم السودان لرفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما أعرب عن تطلعه في قيام السودان بدورا كبيرا في محيطه الإقليمي.

كما أوضح رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أن السودان حريصة علي تعزيز العلاقات مع فرنسا، كما امتدح دعم فرنسا لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.