حمدوك: الحكومة الانتقالية ملتزمة بحماية الحريات الدينية

واستدل بقيام حكومته بعده قرارات من بينها توقيعها على اتفاقية فتح مكتب لمفوضية حقوق الإنسان، وإلغاء إذونات التحرك للعاملين في الشأن الإنساني، إضافة لتعيين امرأة مسيحية عضوًا في المجلس السيادي، وتعيين أربع وزيرات من بينهن أول وزيرة للخارجية في تاريخ البلاد.
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