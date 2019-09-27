جدل في السودان بسبب المؤتمر العالمي للصمغ العربي

يسود الجدل في السودان بشأن المؤتمر العالمي للصمغ العربي والذي تقيمه ”الأونكتاد”، فبعد أنّ أصدرت وزارة الصناعة والتجارةقراراً بتأجيل انعقاد المؤتمر العالمي للصمغ العربي إلى أجلٍ غير مسمى، تمسّك منتجو ومصدرو الصمغ العربي بقيامه وفق الموعد المحدّد مسبقاً.

وكان من المنتظر أن يستضيف السودان في أكتوبر المقبل المؤتمر العالمي للصمغ العربي والذي يقيمه فرع السلع في مؤتمر الأمم المتحدّة للتجارة والتنمية ”الأونكتاد”، لكّن وزارة الصناعة والتجارة قررت تأجيل المؤتمر لمزيد من التشاور مع أصحاب المصلحة فضلاً عن إلغاء تشكيل لجنة تسيير المؤتمر وإعادة تكوينها.

وقال الأمين العام لشعبة مصدري الصمغ العربي نادر الهلالي إنّ المؤتمر يهدف إلى تطوير وحلّ العقبات التي تواجه سلعة الصمغ العربي بالسودان، معلنًا في الوقت ذاته رفضهم التأجيل بأيّ حالٍ من الأحوال، لا سيما وأنّها لم تكن المرة الأولى التي يتمّ فيه التأجيل.

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وأوضح، وفقاً لصحيفة ”باج نيوز" أنّ المؤتمر معني بمنتجي الصمغ العربي ولا علاقة له بالتجارة أو بيع السلعة.

وتابع” يمكن عقد المؤتمر في مواعيده مع العمل على إعادة صياغة الأوراق العلمية المقدّمة حتى تكون لها علاقة بتطوير المنتج وحزام الصمغ العربي مع عرض المشاكل التي تواجه الإنتاج”.

ويهدف المؤتمر العالمي للصمغ العربي إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للصمغ العربي مع التركيز على التحديات والفرص الرئيسية للدول المنتجة بإفريقيا

وسابقاً، أعلن السودان عن نيته بناء مخزونٍ استراتيجي من الصمغ يقدر بنحو خمسة وعشرين ألف طن في العام. وكشف عن مشاركة العديد من الدول الأفريقية والمنظمات والشركات العالمية، وسفراء دول أوروبية وعربية بالخرطوم، في المؤتمر الدولي للصمغ العربي المزمع إقامته في الخرطوم.