خلال جلسة لمجلس الأمن الروسي.. بوتين يبحث سوريا ومعاهدة التخلص من الصواريخ

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، آفاق التسوية في سوريا بعد اكتمال تشكيل اللجنة الدستورية، وضمان أمن البلاد بعد انهيار معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف للصحفيين "ناقش المشاركون في الاجتماع القضايا الحالية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وتم التطرق إلى آفاق التسوية في سوريا بعد الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية"، وفقاً لـ"سبتنيك".
بالإضافة إلى ذلك، قال بيسكوف، أنه تم تبادل للآراء حول جوانب ضمان الأمن بعد إيقاف العمل بمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، بما في ذلك، رسالة الرئيس بوتين لعدد من قادة الدول الأوروبية والآسيوية في هذا الشأن.
الرئيس بوتين طرح مبادرة جديدة عرض فيها على عشرات الدول فرض حظر على نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا ومناطق أخرى.
هذا وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أعلن يوم الاثنين الماضي عن التشكيل النهائي للجنة الدستورية السورية، وأعلن أن اللجنة ستجتمع في الأسابيع المقبلة. كما أشار إلى أنه يعتقد أن إنشاء اللجنة يمكن وينبغي أن يكون بداية لطريق سياسي للخروج من الصراع نحو حل يستجيب للرغبات المشروعة لجميع السوريين.
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