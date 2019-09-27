سقوط فتاة من عمارة يؤدي لمصرعها في الحال

التاريخ: 27-سبتمبر-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة Advertisements تم تدوين بلاغ تحت المادة 51 إجراءات بقسم شرطة مدينة النيل بأم درمان، إثر سقوط فتاة من إحدى الطوابق من عمارة، وفور إبلاغ شرطة مدينة النيل، تحرك أفرادها ترافقهم شرطة مسرح الحادث وقاموا بعمل اللازم وبرفقة أورنيك (8) جنائي تم نقل جثمان الفتاة المتوفية لمشرحة أم درمان، عندها قامت إدارة مشرحة أم درمان برئاسة البروف جمال يوسف مدير المشرحة بعمل اللازم وتسليم جثمان الفتاة لذويها في موكب حزين، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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