حادث مروري لعربة ترحيل تلميذات أساس بشارع النيل بأبوروف

التاريخ: 27-سبتمبر-2019 فى : حوادث 6 مشاهدة تعرضت سيارة ترحيل أمجاد تتبع لمدرسة محمد بشير عبادي تقل تسعة طالبات ومعلمة لحادث مروري بشارع النيل (استوب) أب روف أصيبت فيه إحدى الطالبات بكسر ورضوخ نتيجة تهور أحد المواطنين الذي تخطى الاشارة الحمراء وهو يقود سيارته بسرعة غير قانونية بشهود كثير من المواطنين الذين كانوا شهود عيان الحادثة. وقد سجلت شرطة المرور حضوراً واتخذت كافة الإجراءات القانونية وأسعفت الطالبة المصابة، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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