محاكمة (4) أشقاء في معركة بسبب طفل بأم بدة

تنظر محكمة الجنايات دار السلام برئاسة مولانا الفاتح إبراهيم قاضي المحكمة العامة في البلاغ المفتوح في مواجهة أربعة من الأشقاء بتهمة قتل والد الزوجة.

وتعود تفاصيل هذه الحادثة إلى قيام الزوج بأخذ الطفل دون موافقة الزوجة ليقوم أهل الزوجة بالذهاب إلى منزل الزوج لارجاع الطفل إلا أنهم عادوا بدون أخذ الطفل باقناعهم بعدم وجود الزوج والطفل، إلا أنهم حضروا للمرة الثانية لتحدث معركة بينهم نتج عنها وفاة والد الزوجة بإصابته بآلة حادة.

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وبإخطار الشرطة تمكنت من القبض على والد الطفل وثلاثة من أشقائه وتدوين بلاغ تحت المادة 130 في مواجهتهم بينما دون بلاغ تحت المادة 139 بإصابة أحد الأشقاء المتهمين، حيث تولى تمثيل الدفاع الأستاذ محجوب محمد فضل الصغير، لتعقد محكمة دار السلام جلسة بحضور هيئتي الاتهام والدفاع وتحديد جلسة أخرى لغياب المتحري في البلاغ، بحسب صحيفة الدار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)