مسؤول رفيع في النظام البائد متورط في تعذيب المعتقلين السياسيين

التاريخ: 27-سبتمبر-2019
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أفصحت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين عن شروعها في تحريك بلاغات ضد مسؤول كبير في النظام المباد عقب تلقيها وثائق تثبت تورطه في تعذيب المعتقلين السياسيين.
ومن جانبه أعلن عضو اللجنة عثمان البصري عن تدوينهم (40) بلاغاً بقتل المتظاهرين بالنيبات، وكشف عن وجود عدد كبير من البلاغات ضد مسؤولين كبار في النظام السابق قيد الدراسة وجمع الأدلة، بحسب صحيفة الإنتباهة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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