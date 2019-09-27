التاريخ: 27-سبتمبر-2019 فى : أخبار 303 مشاهدة أفصحت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين عن شروعها في تحريك بلاغات ضد مسؤول كبير في النظام المباد عقب تلقيها وثائق تثبت تورطه في تعذيب المعتقلين السياسيين. Advertisements ومن جانبه أعلن عضو اللجنة عثمان البصري عن تدوينهم (40) بلاغاً بقتل المتظاهرين بالنيبات، وكشف عن وجود عدد كبير من البلاغات ضد مسؤولين كبار في النظام السابق قيد الدراسة وجمع الأدلة، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول رفيع في النظام البائد متورط في تعذيب المعتقلين السياسيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.