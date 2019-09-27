بلاغ فساد ضد (تاركو للطيران) وشركات وبنوك حكومية

أعلنت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين عن تلقيها أكثر من (20) مستنداً تفيد بوجود فساد في عدد من المؤسسات والشركات والبنوك الحكومية. ففيما كشفت عن تلقيها مستندات فساد بشأن التصرف في أصول حكومية لمصلحة جهات نافذة في النظام البائد.

وكشفت عضو لجنة الدعم القانوني بالجبهة أميمة أحمد المصطفى في مؤتمر صحفي بـ(طيبة برس) بحسب صحيفة الإنتباهة أمس، عن تدوينها بلاغاً بنيابة الفساد ضد شركة (تاركو للطيران)، وقالت (تلقينا مستندات تفيد بوجود فساد في الأجهزة القضائية الولائية ومياه المدن والأرياف في دنقلا والخرطوم ونيالا وفي السكة الحديد والأراضي وبعض البنوك الحكومية وبنك تنمية الصادرات وشركات البترول وشركة سودابيت.

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وأعلنت عن تلقي الجبهة مستندات بوجود تغول على المدارس الحكومية في الخرطوم وأشارت إلى أن اللجنة تعمل الآن في تقصي وجمع البينات حول هذه المستندات تمهيداً لفتح بلاغات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)