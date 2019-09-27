واشنطون تحذر رعاياها من السفر للسودان

التاريخ: 27-سبتمبر-2019
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حذرت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها من السفر إلى السودان، ووصفت الوضع في البلاد بأنه غير مستقر لتزايد الجريمة وحالات السطو المسلح واقتحام البيوت ونهب السيارات والممتلكات في ولاية الخرطوم وخارجها واستمرار وجود جماعات إرهابية.
وقال تعميم من الخارجية الأمريكية نشرته على موقعها في الإنترنت بحسب صحيفة الإنتباهة أمس، إن المظاهرات يمكن أن تندلع في أي وقت، وربما يكون هنالك عنف من القوات الأمنية في التصدى لهذه المظاهرات.
وكشف أن أعضاء جماعات إرهابية معروفة في السودان مازالوا يشكلون تهديداً، ولم يستبعد استهدافهم المناطق التي يرتادها الغربيون والمصالح الغربية من خلال العمليات الانتحارية والتفجيرات وإطلاق النار والخطف.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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