(16) محامياً في غرب دارفور يطعنون في قرار والي الولاية

دفع نحو ستة عشر محامياً بولاية غرب دارفور بطعن في قرار والي الولاية الذي قضى بتشكيل لجنة لإعادة تجديد اللوحات المؤتقة لمركبات اللاندكروزر (بفلو) برسوم بلغت (15000) جنيه. واعتبر المحامون وفقاً للطعن القرار مخالفاً كون القانون يمنع أية جهة حكومية من إصدار قانون بفرض أو إلغاء أية رسوم دون موافقة الوزير. Advertisements وأشار المحامون بحسب صحيفة الإنتباهة، إلى أن المادة 13 من قانون المرور لسنة 2010 تؤكد أن شرطة المرور هي الجدهة المختصة بإصدار اللوحات المؤتقة دون غيرها مؤكدين أن القرار دخل محل الطعن دون الاستناد للقانون ما يجعله مخالفاً بنص المادة 13 الفقرة 4 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011 وطالب المحامون في الطعن بضرورة رد الرسوم المحصلة بموجب ذلك. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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