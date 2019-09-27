شعبة الفنادق تشتكي من جبايات محمية بالقانون

أعلنت شعبة الفنادق رفضها القاطع لتبعية وزارة السياحة إلى أية وزارة أخرى، وقالت إن إلغاء وزارة السياحة خلف فراغاً إدارياً في ظل غياب التشريعات.

واشتكى رئيس شعبة الفنادق معتصم كنون خلال مخاطبته الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بحسب صحيفة الإنتباهة “أمس”، من وجود جبايات على القطاع، وأردف قائلاً: “إنها محمية بالقانون وتقاطعات أمنية”.

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وأعاب كنون على وزارة الثقافة التي آلت إليها السياحة عدم استجابتها لعدد من الدعوات، وقال نرفض الاحتفال في ظل الإهمال الذي عانت منه السياحة منذ الاستقلال رغم أنها ترفد خزينة الدولة.

من جانبه أمن والي الخرطوم الفريق ركن أحمد عبدون على ضرورة عدم تبعية السياحة لأية وزارة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)