التاريخ: 27-سبتمبر-2019
33 مشاهدة
أعلنت شعبة الفنادق رفضها القاطع لتبعية وزارة السياحة إلى أية وزارة أخرى، وقالت إن إلغاء وزارة السياحة خلف فراغاً إدارياً في ظل غياب التشريعات.
واشتكى رئيس شعبة الفنادق معتصم كنون خلال مخاطبته الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بحسب صحيفة الإنتباهة “أمس”، من وجود جبايات على القطاع، وأردف قائلاً: “إنها محمية بالقانون وتقاطعات أمنية”.
وأعاب كنون على وزارة الثقافة التي آلت إليها السياحة عدم استجابتها لعدد من الدعوات، وقال نرفض الاحتفال في ظل الإهمال الذي عانت منه السياحة منذ الاستقلال رغم أنها ترفد خزينة الدولة.
من جانبه أمن والي الخرطوم الفريق ركن أحمد عبدون على ضرورة عدم تبعية السياحة لأية وزارة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شعبة الفنادق تشتكي من جبايات محمية بالقانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.