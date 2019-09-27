الجبهة الثورية: غموض في إنشاء مفوضية السلام

كشف رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس يحيى أن اجتماعات القاهرة تستهدف تحويل الجبهة إلى تنظيم سياسي، لافتاً إلى أن الوساطة المصرية تصب في صالح الترويج لرؤية الجبهة باتجاه السلام الشامل والترويج لخطواته.

وتوقع الهادي إدريس وفقاً لمصادر، تشكيل هيكل جديد لنداء السودان والنظر في استقالة الصادق المهدي من رئاسة تحالف نداء السودان، وتعيين شخصية توافقية جديدة وقال إن بقاء وفود الحركات المسلحة لمدة عشرة أيام في مصر يستهدف الاستقرار على منبر واحد يتوافق عليه الجميع تجري من خلاله مفاوضات السلام، مع إمكانية وجود منصات منبثقة عنه لاستضافة جولات التفاوض.

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وانتقد الهادي بحسب صحيفة الإنتباهة، ما وصفه بغموض الموقف الحكومي من إنشاء مفوضية السلام دون تحديد مهامها، وتساءل قائلاً: (هل ستقوم بإدارة عملية المفاوضات؟ أم أن دورها سيكون لاحقاً للمفاوضات لمراقبة تنفيذ ما جرى التوصل إليه)، وشدد على ضرورة أن تضم المفوضية أشخاصاً لديهم القدرة على اتخاذ القرار السياسي والتفويض للتعامل مع العراقيل التي تواجه مفاوضات السلام وتطبيقها على الأرض، وليس مجرد موظفين تنفيذيين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)