(59) مليون دولار دعم للتعليم بالسودان

التاريخ: 27-سبتمبر-2019
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قدم الصندوق العالمي للشراكة من أجل التعليم منحة مقدارها (59.7) مليون دولار للسودان في إطار التضامن الدولي للتعليم. وقال وزير المالية إبراهيم البدوي في تعميم صحفي بعد التوقيع على الاتفاقية، إن المنحة مقدمة من ثلاث منظمات (البنك الدولي، اليونسيف، الاتحاد الأوروبي).
ووصفها بحسب صحيفة الإنتباهة، بالمهمة لجهة دعمها قطاع التعليم، مؤكداً دعم الوزارة القطاع الاجتماعي بما فيه التعليم والصحة وخدمات المياه والخدمات الاجتماعية في الميزانية القادمة وزيادة التخصيص المالي فيها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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