وأضاف ريابكوف- لمجلة "الحياة الدولية" لسان حال الخارجية الروسية اليوم الجمعة: "نحث زملاءنا الأمريكيين على عدم إضاعة الوقت بعد الآن، حيث لم يتبق لدينا أي وقت تقريبا"، مضيفا " نحتاج إلى الحصول على بعض الوضوح بشأن ما ستفعله واشنطن بهذه المعاهدة".
وأشار إلى أن موقف روسيا معروف، وهو تأييد تمديد هذه المعاهدة، مؤكدا أن هناك قنوات يمكن وينبغي مناقشة هذا الأمر من خلالها، قائلا:"نحن منفتحون للإشارات من الجانب الأمريكي، ولكن لا توجد إشارات بعد".
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: مستعدون للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن تمديد"ستارت - 3 " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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