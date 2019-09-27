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نيمار يعود إلى مواجهة برشلونة أمام ساحات القضاء

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كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، اليوم الجمعة، عن أن اللاعب البرازيلي دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، سيعود مجددًا لمواجهة نادي الإسباني أمام ساحات القضاء بعد فشل عودته إلى صفوف النادي الكتالوني، وذلك لمطالبة الأخير بسداد بعض المبالغ المالية التي يرى اللاعب أنها كانت ضمن مستحقاته خلال فترة احترافه بين صفوف الفريق.

وسعى كل من نيمار وإدارة برشلونة إلى التوصل إلى اتفاق اليوم الجمعة، ولكن المفاوضات بين الجانبين باءت بالفشل في هذا الصدد.

وأعلن الجانبان ظهر اليوم فشل المفاوضات بينهما ولجوءهما مرة أخرى إلى القضاء للفصل في النزاع القائم بينهما.

ووصل نيمار، أمس الخميس، إلى مدينة برشلونة الإسبانية ولكنه لم يشارك في المفاوضات مع برشلونة، حيث ناب عنه في ذلك فريق الدفاع الخاص به.

وثار خلاف بين نيمار وبرشلونة حول أحقية اللاعب البرازيلي في الحصول على مبلغ 26 مليون يورو هي جزء من مبلغ تجديد تعاقده مع النادي الإسباني، إلا أن الأخير رفض دفع هذا المبلغ بداعي عدم التزام المهاجم البرازيلي بتنفيذ بنود تعاقده ورحيله إلى باريس سان جيرمان بعد أن دفع قيمة الشرط الجزائي المدرج في تعاقده.

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