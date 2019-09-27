وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "بالطبع هي خسارة عظيمة، وخبر سيئ للغاية، لقد كان رئيسنا عندما فزنا بالمونديال، ولكنه أيضا كان رئيسا لكل الرياضيين، أعتقد بكل صدق أنه كان يهتم بكل شخص في فرنسا وبالناس الذين كانوا يعيشون في الريف".
واختتم: "كان (شيراك) شخصا قريبا للغاية وكان يروق له أن يكون محاطا بالناس البسطاء، أحمل ذكرى رائعة عنه، أرغب في التعبير عن التعازي لعائلته".
كانت هذه تفاصيل خبر "زيدان" يعرب عن حزنه لوفاة الرئيس الفرنسي الأسبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.