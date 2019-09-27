"زيدان" يعرب عن حزنه لوفاة الرئيس الفرنسي الأسبق

أعرب المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الفرنسي زين الدين زيدان، عن حزنه لوفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك أول أمس الأربعاء، مؤكدا أنه يحمل ذكرى جيدة لفترة حكمه بين عامي 1995 و2007 لأنه كان رئيسا للجميع، على حد قوله.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "بالطبع هي خسارة عظيمة، وخبر سيئ للغاية، لقد كان رئيسنا عندما فزنا بالمونديال، ولكنه أيضا كان رئيسا لكل الرياضيين، أعتقد بكل صدق أنه كان يهتم بكل شخص في فرنسا وبالناس الذين كانوا يعيشون في الريف".

واختتم: "كان (شيراك) شخصا قريبا للغاية وكان يروق له أن يكون محاطا بالناس البسطاء، أحمل ذكرى رائعة عنه، أرغب في التعبير عن التعازي لعائلته".