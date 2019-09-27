روسيا: خطة لتسوية الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية

وقال مورجولوف إن موسكو وبكين اقترحتا في وقت سابق خارطة طريق لتسوية الوضع الكوري والتي تم تنفيذها بالفعل بشكل جزئي، فمنذ عام 2018 تلتزم كوريا الشمالية بالوقف الاختياري للتجارب النووية وإطلاق الصواريخ بعيدة المدى، كما امتنعت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عن إجراء مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق.
وأضاف: "منذ بداية العام الجاري نشجع بنشاط المبادرة الجديدة لخطة عمل التسوية الشاملة لمشاكل شبه الجزيرة الكورية، والتي تضم جميع الخطوات التي نرى ضرورة أن تتخذها الدول المعنية لتحقيق تقدم ليس فقط على الجانب العسكري ولكن أيضًا في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية".
وتابع مورجولوف: "اتفقنا على مشروع خطة مع الشركاء الصينيين وممثلي الولايات المتحدة والكوريتين الجنوبية والشمالية، ونأمل أنه بعد موافقة جميع الأطراف على الوثيقة سيكون من الممكن إنشاء آلية دائمة للتعاون متعدد الأطراف وتحقيق تقدم حقيقي في حل مشاكل شبه الجزيرة الكورية".
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